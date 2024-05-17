Хазова Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.05.1860 ст.
Дата смерти18.10.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.05.1860 ст.
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 21.05.1860 ФИО восприемников - сын его села Рождествина крестьянин Яков Федорович [Хазов] и того же села крестьян... Показать все
Смерть
18.10.1860 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 19.10.1860 возраст - 5 мес причина - неизвестно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все