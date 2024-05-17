Хазова Елена Федоровна 19.05.1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХазова Елена Федоровна

Хазова Елена Федоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.05.1860 ст.

Дата смерти

18.10.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1860 ст.

Отец: Хазов Федор Федорович

Мать: Хазова Ульяна / Ульяния Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата крещения - 21.05.1860 ФИО восприемников - сын его села Рождествина крестьянин Яков Федорович [Хазов] и того же села крестьян... Показать все
Смерть
18.10.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния дата погребения - 19.10.1860 возраст - 5 мес причина - неизвестно Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.