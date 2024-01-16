Антихин Егор (Георгий) Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антихин Егор (Георгий) Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антихин Архип Сергеевич

Мать: Антихина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.10.1871

Дочь: (Антихина) Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.09.1880

Дочь: (Антихина) Ефросинья Егоровна

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.02.1882

Сын: Антихин Алексей Егорович

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.05.1884

Дочь: Гусева (Антихина) Елена Егоровна

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
17.06.1886

Сын: Антихин Иван Егорович

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
02.02.1888

Сын: Антихин Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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