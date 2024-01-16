Антихин Егор (Георгий) Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антихин Архип Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1871
Дочь: (Антихина) Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.09.1880
Дочь: (Антихина) Ефросинья Егоровна
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.02.1882
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.05.1884
Дочь: Гусева (Антихина) Елена Егоровна
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
Есть метрика о рождении Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
17.06.1886
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
02.02.1888
Мать ребёнка: Антихина Анисия Козминична
есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно