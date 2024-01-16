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Гусева (Антихина) Елена Егоровна

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884

Отец: Антихин Егор (Георгий) Архипович

Мать: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Гусев АлександрМл Николаевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: (Гусева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Гусев АлександрМл Николаевич

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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