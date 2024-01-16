Гусева (Антихина) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1884
Есть метрика о рождении Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Бракосочетание
30.01.1905
Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: (Гусева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Гусев АлександрМл Николаевич
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно