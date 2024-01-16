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Гусев АлександрМл Николаевич

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1885

Отец: Гусев Николай Тарасович

Мать: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Гусева (Антихина) Елена Егоровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: (Гусева) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Гусева (Антихина) Елена Егоровна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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