Гусев АлександрМл Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1885
Отец: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
30.01.1905
Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: (Гусева) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Гусева (Антихина) Елена Егоровна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно