Гусева Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет из села Мошонок
Бракосочетание
20.01.1874
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет.
Рождение ребёнка
03.05.1875
Сын: Гусев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.09.1877
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.09.1877
Дочь: (Гусева) София Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.08.1885
Сын: Гусев АлександрМл Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
26.07.1891
Сын: Гусев Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.07.1894
Дочь: (Гусева) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно