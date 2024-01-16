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Гусев Николай Тарасович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гусев Тарас Отец Тарасовичей

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет.
Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет.
Рождение ребёнка
03.05.1875

Сын: Гусев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.09.1877

Сын: Гусев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.09.1877

Дочь: (Гусева) София Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.08.1885

Сын: Гусев АлександрМл Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
26.07.1891

Сын: Гусев Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.07.1894

Дочь: (Гусева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Степановна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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