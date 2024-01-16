Гусев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1875
Отец: Гусев Николай Тарасович
Есть метрика о рождении
Место жительства
13.06.1916
Указан крестным. 13 6 1916 Молостово сын Иван Абрамов Феодор Ильич Параскева Максимовна
Место жительства
19.08.1916
19.08.1916. Указан крестным у Ивана - сына Ломова Сергея Ивановича из деревни Слободка
Место жительства
09.11.1916
Указан крестным. 9 11 1916 Молостово сын Александр Антихин Алексей Егорович Мария Михайловна
Место жительства
25.09.1917
Указан крестным у близнецов. 25 9 1917 Молостово дочь Анна Арсенов Петр Иосифович Анисия Ивановна
Смерть
Неизвестно