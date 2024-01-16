Гусев Тарас Отец Тарасовичей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет.
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Смерть
Неизвестно