Гусев Тарас Отец Тарасовичей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Тарас Отец Тарасовичей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гусев Николай Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1874 году. Жених 20 лет, невеста 20 лет.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гусев Михаил Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Смерть
Неизвестно

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