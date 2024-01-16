Гусев Михаил Тарасович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гусев Тарас Отец Тарасовичей
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Бракосочетание
04.09.1883
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Рождение ребёнка
04.09.1885
Дочь: (Гусева) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Архиповна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.09.1887
Дочь: (Гусева) Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Архиповна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.07.1890
Дочь: (Гусева) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Архиповна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: (Гусева) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Архиповна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно