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Гусева Екатерина Архиповна

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Бракосочетание
04.09.1883

Муж: Гусев Михаил Тарасович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1883 году. Жених 28 лет (первый брак), невеста 19 лет
Рождение ребёнка
04.09.1885

Дочь: (Гусева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Тарасович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
18.09.1887

Дочь: (Гусева) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Тарасович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
30.07.1890

Дочь: (Гусева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Тарасович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: (Гусева) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Гусев Михаил Тарасович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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