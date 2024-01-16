Антихина Анисия Козминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1871
Дочь: (Антихина) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.09.1880
Дочь: (Антихина) Ефросинья Егоровна
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
24.02.1882
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
05.05.1884
Дочь: Гусева (Антихина) Елена Егоровна
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
Есть метрика о рождении Есть метрика о свадьбе 1905 года. Жених 19 лет, невеста 20 лет
Рождение ребёнка
17.06.1886
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
02.02.1888
Отец ребёнка: Антихин Егор (Георгий) Архипович
есть метрика о рождении
Смерть
12.02.1888
Есть метрика о смерти в 1888г. 38 лет. Воспаление легких