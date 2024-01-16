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Антихин Алексей Егорович

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.02.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882

Отец: Антихин Егор (Георгий) Архипович

Мать: Антихина Анисия Козминична

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
05.01.1905

Жена: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Антихин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
13.08.1911
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
13 8 1911 Молостово сын Иван Антихин Никита Архипович Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: (Антихина) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Антихин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Место жительства
22.08.1915
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным. 22 8 1915 Молостово дочь Наталья Антихин Никита Архипович Екатерина Борисовна
Место жительства
18.06.1916
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным. 18 6 1916 Молостово дочь Анна Фомин Алексей Феодорович Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Антихин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно

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