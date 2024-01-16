Антихин Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения24.02.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1882
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
05.01.1905
Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Антихин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна
Есть метрика о рождении
Место жительства
13.08.1911
13 8 1911 Молостово сын Иван Антихин Никита Архипович Екатерина Борисовна
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: (Антихина) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.06.1915
Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна
Есть метрика о рождении
Место жительства
22.08.1915
Указан крестным. 22 8 1915 Молостово дочь Наталья Антихин Никита Архипович Екатерина Борисовна
Место жительства
18.06.1916
Указан крестным. 18 6 1916 Молостово дочь Анна Фомин Алексей Феодорович Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Антихин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Антихина (Кабалина) Мария Михайловна
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно