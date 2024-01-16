Антихина (Кабалина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтихина (Кабалина) Мария Михайловна

Антихина (Кабалина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет (из Шасово?)
Бракосочетание
05.01.1905

Муж: Антихин Алексей Егорович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Антихин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.06.1915

Сын: Антихин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Антихин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close