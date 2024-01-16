Антихина (Кабалина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет (из Шасово?)
Бракосочетание
05.01.1905
Есть метрика о свадьбе. Жених 22 года, невеста 17 лет
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Антихин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
08.06.1915
Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Антихин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Антихин Алексей Егорович
Есть метрика о рождении
Смерть
Неизвестно