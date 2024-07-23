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Корзников Философ Степанович

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.05.1874

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874

Отец: Корзников Степан Спиридонович

Мать: Корзникова Анна Фёдоровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Корзников Фёдор Философович

Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Колосова Вера Философовна

Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Дочь: Качанова Ия Философовна

Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
21.07.1918

Дочь: Колосова Евдокия Философовна

Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Дочь: Людмила Философовна

Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1949

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