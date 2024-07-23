Корзников Философ Степанович
Место рождения
Дата рождения20.05.1874
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Корзников Фёдор Философович
Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Колосова Вера Философовна
Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
16.08.1912
Дочь: Качанова Ия Философовна
Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
21.07.1918
Дочь: Колосова Евдокия Философовна
Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1927
Дочь: Людмила Философовна
Мать ребёнка: Корзникова Ольга Петровна
Смерть
1949