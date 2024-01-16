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Корзникова Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1866

Дочь: Августа Степановна

Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корзников Илья Степанович

Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
20.05.1874

Сын: Корзников Философ Степанович

Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.04.1885

Сын: Корзников Георгий Степанович

Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
МК 1885_Ентальская Троицкая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Степан Спиридонович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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