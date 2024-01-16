Корзникова Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1866
Дочь: Августа Степановна
Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корзников Илья Степанович
Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
20.05.1874
Сын: Корзников Философ Степанович
Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
16.04.1885
Сын: Корзников Георгий Степанович
Отец ребёнка: Корзников Степан Спиридонович
МК 1885_Ентальская Троицкая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно