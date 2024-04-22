Корзникова Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения01.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881
Отец: Пётр
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Корзников Фёдор Философович
Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович
Рождение ребёнка
12.09.1907
Дочь: Колосова Вера Философовна
Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1912
Дочь: Качанова Ия Философовна
Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1918
Дочь: Колосова Евдокия Философовна
Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович
Рождение ребёнка
27.04.1927
Дочь: Людмила Философовна
Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно