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Корзникова Ольга Петровна

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1881

Отец: Пётр

Мать: не указана

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Корзников Фёдор Философович

Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.09.1907

Дочь: Колосова Вера Философовна

Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Дочь: Качанова Ия Философовна

Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович

Рождение ребёнка
21.07.1918

Дочь: Колосова Евдокия Философовна

Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.04.1927

Дочь: Людмила Философовна

Отец ребёнка: Корзников Философ Степанович

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Философ Степанович

Смерть
Неизвестно
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