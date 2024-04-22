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Корзников Фёдор Философович

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Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1904

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1926 г.р.
1927 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904

Отец: Корзников Философ Степанович

Мать: Корзникова Ольга Петровна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Корзников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1927

Сын: Корзников Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.07.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Ия Фёдоровна

Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Анисья Спиридоновна

Смерть
1976
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Похороны
Неизвестно
Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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