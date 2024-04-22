Корзников Фёдор Философович
Место рождения
Дата рождения31.01.1904
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1904
Рождение ребёнка
15.03.1926
Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна
Рождение ребёнка
26.08.1927
Сын: Корзников Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна
Рождение ребёнка
09.07.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Ия Фёдоровна
Мать ребёнка: Корзникова Анисья Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Похороны
Неизвестно