(Корзникова) Ия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1970