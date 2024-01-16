(Корзникова) Ия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корзникова) Ия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

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Дети

Около 1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Корзников Фёдор Философович

Мать: Корзникова Анисья Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
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