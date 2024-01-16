Качанова (Корзникова) Ия Философовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1912
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Качанов Илья? Егор?
Смерть
2002
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
паспорт от 1977.02.09