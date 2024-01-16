Качанова (Корзникова) Ия Философовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качанова (Корзникова) Ия Философовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1912

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912

Отец: Корзников Философ Степанович

Мать: Корзникова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Качанов Илья? Егор?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качанов Илья? Егор?

Смерть
2002
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
паспорт от 1977.02.09
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