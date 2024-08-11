Жигачева (Величкина) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигачева (Величкина) Марья Петровна

Жигачева (Величкина) Марья Петровна

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

1796

Дата смерти

20.06.1834

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Величкин Петр Иванович

Мать: Величкина (Гаряева) Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Соколов Александр Игнатьевич

Бракосочетание
1820

Муж: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Жигачев Николай Давыдович

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
09.08.1822

Сын: Жигачев Александр Давыдович

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1824

Сын: Жигачев Алексей Давыдович

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Жигачева) Надежда Давыдовна

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1827

Сын: Жигачев Иван Давыдович

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Рождение ребёнка
11.10.1829

Дочь: (Жигачева) Екатерина

Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович

Смерть
20.06.1834
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.