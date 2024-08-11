Жигачева (Величкина) Марья Петровна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения1796
Дата смерти20.06.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Соколов Александр Игнатьевич
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Сын: Жигачев Николай Давыдович
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
09.08.1822
Сын: Жигачев Александр Давыдович
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1824
Сын: Жигачев Алексей Давыдович
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Жигачева) Надежда Давыдовна
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1827
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1829
Дочь: (Жигачева) Екатерина
Отец ребёнка: Жигачев Давыд Михайлович
Смерть
20.06.1834
Похороны
Неизвестно