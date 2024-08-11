(Жигачева) Екатерина
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения11.10.1829
Дата смерти20.02.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Тихонина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Тихонина) Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич
Смерть
20.02.1855
Похороны
Неизвестно