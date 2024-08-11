(Жигачева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жигачева) Екатерина

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

11.10.1829

Дата смерти

20.02.1855

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1829

Отец: Жигачев Давыд Михайлович

Мать: Жигачева (Величкина) Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонин Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Тихонина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Тихонина) Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Тихонин Николай Павлович

Отец ребёнка: Тихонин Павел Леонтьевич

Смерть
20.02.1855
Похороны
Неизвестно

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