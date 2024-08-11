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Жигачев Александр Давыдович

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

09.08.1822

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1822

Отец: Жигачев Давыд Михайлович

Мать: Жигачева (Величкина) Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жигачева) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида

Рождение ребёнка
1851

Сын: Жигачев Николай Александрович

Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида

Рождение ребёнка
1861

Сын: Жигачев Александр Александрович

Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: (Жигачева) Марья Александровна

Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида

Смерть
До 1878

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