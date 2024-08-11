Жигачев Александр Давыдович
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения09.08.1822
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1822
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жигачева) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида
Рождение ребёнка
1851
Сын: Жигачев Николай Александрович
Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида
Рождение ребёнка
1861
Сын: Жигачев Александр Александрович
Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: (Жигачева) Марья Александровна
Мать ребёнка: Жигачева (Васильева) Ироида
Смерть
До 1878