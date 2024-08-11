Жигачев Иван Давыдович
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения17.06.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигачева Анна Петровна
Бракосочетание
24.08.1860
Рождение ребёнка
30.09.1863
Дочь: (Жигачева) Клавдия
Мать ребёнка: Жигачева (Григорьева) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1869
Мать ребёнка: Жигачева (Григорьева) Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно