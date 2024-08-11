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Жигачев Иван Давыдович

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

17.06.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1827

Отец: Жигачев Давыд Михайлович

Мать: Жигачева (Величкина) Марья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигачева Анна Петровна

Бракосочетание
24.08.1860

Жена: Жигачева (Григорьева) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1863

Дочь: (Жигачева) Клавдия

Мать ребёнка: Жигачева (Григорьева) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1869

Сын: Жигачев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Жигачева (Григорьева) Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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