Величкина (Гаряева) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величкина (Гаряева) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Гаряев Илья Иванов

Мать: Гаряева Пелагея Петровна

Бракосочетание
1791

Муж: Величкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Жигачева (Величкина) Марья Петровна

Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Тихомирова (Величкина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Величкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Величкин Димитрий Петрович

Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович

Смерть
После 1847

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