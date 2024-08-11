Величкина (Гаряева) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Гаряев Илья Иванов
Мать: Гаряева Пелагея Петровна
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Жигачева (Величкина) Марья Петровна
Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Тихомирова (Величкина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Величкин Димитрий Петрович
Отец ребёнка: Величкин Петр Иванович
Смерть
После 1847