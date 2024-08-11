Медведева (Величкина) Евфимия Петровна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Медведева) Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Медведева) Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Медведев Федор
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Медведев) Варвара
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Медведев Василий
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Медведев Иоанн
Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович
Смерть
Неизвестно