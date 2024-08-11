Медведева (Величкина) Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Величкина) Евфимия Петровна

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Величкин Петр Иванович

Мать: Величкина (Гаряева) Екатерина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Медведева) Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Медведева) Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Медведев Федор

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Медведев) Варвара

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Медведев Василий

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Медведев Иоанн

Отец ребёнка: Медведев Арсений Иванович

Смерть
Неизвестно

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