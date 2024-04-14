Колтачихина -Полянская- (Мозжерина) Матрена Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихина -Полянская- (Мозжерина) Матрена Тарасовна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Полянский Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Полянский Сергей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Полянская Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Полянский Сергей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Колтачихин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Колтачихин Василий малой Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Колтачихин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Колтачихин Василий малой Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтачихин Василий малой Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Сергей Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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