Колтачихина -Полянская- (Мозжерина) Матрена Тарасовна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1785
Сын: Полянский Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Полянский Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Полянская Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Полянский Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Колтачихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Колтачихин Василий малой Никифорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Колтачихин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Колтачихин Василий малой Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно