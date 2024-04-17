Шестакова (--) Фекла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шестаков Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
03.01.1808
Дочь: Шестакова Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шестаков Елисей Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович
Смерть
Неизвестно