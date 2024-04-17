Шестакова (--) Фекла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1798

Муж: Шестаков Яков Лукьянович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шестаков Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1808

Дочь: Шестакова Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Елисей Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Лукьянович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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