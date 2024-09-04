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Шестаков Яков Лукьянович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

03.02.1859

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Шестаков Лукьян Логинович

Мать: Шестакова (Фафона) Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1798

Жена: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Шестаков Гурьян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.12.1802

Дочь: Шестакова Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
21
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шестаков Артемий Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1808

Дочь: Шестакова Устинья Яковлевна

Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шестаков Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шестаков Елисей Яковлевич

Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
03.02.1859
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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