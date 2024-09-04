Шестаков Яков Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти03.02.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1802
Сын: Шестаков Гурьян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1802
Дочь: Шестакова Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна
21
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шестаков Артемий Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
03.01.1808
Дочь: Шестакова Устинья Яковлевна
Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шестаков Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шестаков Елисей Яковлевич
Мать ребёнка: Шестакова (--) Фекла Сергеевна
Смерть
03.02.1859