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Шестаков Лукьян Логинович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Шестаков Логин

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Шестакова Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Шестаков Нестер Лукьянович

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шестакова Аграфена Лукьяновна

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Яков Лукьянович

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шестакова Федосья Лукьяновна

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шестаков Викул Лукьянович

Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Елена Герасимовна

Смерть
1795
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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