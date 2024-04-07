Шестаков Лукьян Логинович
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Шестаков Логин
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Шестакова Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шестаков Нестер Лукьянович
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шестакова Аграфена Лукьяновна
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шестакова Федосья Лукьяновна
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шестаков Викул Лукьянович
Мать ребёнка: Шестакова Елена Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795