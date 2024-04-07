Шестакова (Фафона) Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Фафона) Елена Герасимовна

Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Шестакова Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Шестаков Нестер Лукьянович

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шестакова Аграфена Лукьяновна

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шестаков Яков Лукьянович

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шестакова Федосья Лукьяновна

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шестаков Викул Лукьянович

Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Лукьян Логинович

Смерть
Неизвестно
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