Шестакова (Фафона) Елена Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Шестакова Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Шестаков Нестер Лукьянович
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шестакова Аграфена Лукьяновна
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шестакова Федосья Лукьяновна
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шестаков Викул Лукьянович
Отец ребёнка: Шестаков Лукьян Логинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно