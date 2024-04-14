Колтачихин Василий малой Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихин Василий малой Никифорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Колтачихин Никифор

Мать: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Колтачихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Колтачихина -Полянская- Матрена Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Колтачихин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Колтачихина -Полянская- Матрена Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтачихина -Полянская- Матрена Тарасовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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