Колтачихин Василий малой Никифорович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Колтачихин Никифор
Рождение ребёнка
1795
Сын: Колтачихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Колтачихина -Полянская- Матрена Тарасовна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Колтачихин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Колтачихина -Полянская- Матрена Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно