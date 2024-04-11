Колтачихин Никифор
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Черновская Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Колтачихин Федор Никифорович
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Колтачихин Василий Никифорович
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Колтачихина Зиновья Никифоровна
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Колтачихин Василий малой Никифорович
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Колтачихин Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Казанцева Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793