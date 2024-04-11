Колтачихин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтачихин Никифор

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Черновская Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Колтачихин Федор Никифорович

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колтачихин Василий Никифорович

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Колтачихина Зиновья Никифоровна

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Колтачихин Василий малой Никифорович

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Колтачихин Кузьма Никифорович

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Казанцева Василиса Никифоровна

Мать ребёнка: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтачихина Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1793
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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