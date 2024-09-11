Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Колтачихин Никифор

Мать: Колтачихина (Плоникова) Марья Кондратьевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черновская Мавра Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Чернакова (Черновская) Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Черновская Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Черновская Устинья Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Черновская Авдотья Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черновская Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Черновский Федот Данилович

Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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