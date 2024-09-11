Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черновская Мавра Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Чернакова (Черновская) Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Черновская Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Черновская Устинья Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Черновская Авдотья Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черновская Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Черновский Федот Данилович
Отец ребёнка: Черновский Даниил Григорьевич
Смерть
Неизвестно