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Черновский Даниил Григорьевич

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Черновский Григорий Трофимович

Мать: Черновская (Школдина) Анна Спиридоновна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черновская Мавра Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Чернакова (Черновская) Агрипина Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Черновская Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Черновская Устинья Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Черновская Авдотья Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Черновская Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1794

Сын: Черновский Федот Данилович

Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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