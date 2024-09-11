Черновский Даниил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черновская Мавра Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Чернакова (Черновская) Агрипина Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Черновская Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Черновская Устинья Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Черновская Авдотья Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Черновская Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Черновский Федот Данилович
Мать ребёнка: Черновская (Колтачихана) Мария Никифоровна
Смерть
Неизвестно