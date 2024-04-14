Мозжерина (--) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (--) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Тарас Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Мозжерин Дорофей Тарасович

Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Мозжерина Настасья Тарасовна

Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мозжерин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1785
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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