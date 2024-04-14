Мозжерина (--) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Мозжерин Дорофей Тарасович
Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мозжерина Настасья Тарасовна
Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Мозжерин Тарас Иванович
Смерть
1785