Мозжерин Дорофей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМозжерин Дорофей Тарасович

Мозжерин Дорофей Тарасович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мозжерин Тарас Иванович

Мать: Мозжерина Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.09.1789

Дочь: Мозжерина Ефрония Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мозжерина Ирина Дорофеевна

Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мозжерин Василий Дорофеевич

Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1807

Сын: Мозжерин Карп Дорофеевич

Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина Анна Артамоновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close