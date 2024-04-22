Мозжерин Дорофей Тарасович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
25.09.1789
Дочь: Мозжерина Ефрония Дорофеевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мозжерина Ирина Дорофеевна
Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мозжерин Василий Дорофеевич
Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна
Рождение ребёнка
06.10.1807
Мать ребёнка: Мозжерина Анна Артамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно