Мозжерина (Клюшева) Анна Артамоновна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мозжерина Ирина Дорофеевна
Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович
Рождение ребёнка
07.11.1791
Дочь: Мозжерина Матрена Дорофеевна
Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович
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Рождение ребёнка
1794
Сын: Мозжерин Василий Дорофеевич
Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович
Рождение ребёнка
06.10.1807
Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович
Смерть
Неизвестно