Мозжерина (Клюшева) Анна Артамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжерина (Клюшева) Анна Артамоновна

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Клюшев Артамон

Мать: Клюшева (Переберина) Матрена Никитична

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Дорофей Тарасович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мозжерина Ирина Дорофеевна

Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1791

Дочь: Мозжерина Матрена Дорофеевна

Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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Рождение ребёнка
1794

Сын: Мозжерин Василий Дорофеевич

Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1807

Сын: Мозжерин Карп Дорофеевич

Отец ребёнка: Мозжерин Дорофей Тарасович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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