Клюшева (Переберина) Матрена Никитична
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клюшев Артамон
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Клюшев Артамон
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Мозжерина (Клюшева) Анна Артамоновна
Отец ребёнка: Клюшев Артамон
Рождение ребёнка
1772
Сын: Клюшев Савелий Артамонович
Отец ребёнка: Клюшев Артамон
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Клюшева Федосья Артамоновна
Отец ребёнка: Клюшев Артамон
Рождение ребёнка
1779
Сын: Клюшев Трофим Артамонович
Отец ребёнка: Клюшев Артамон
Смерть
Неизвестно