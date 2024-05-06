Клюшева (Переберина) Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшева (Переберина) Матрена Никитична

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Артамон

Рождение ребёнка
1767

Сын: Клюшев Иван Артамонович

Отец ребёнка: Клюшев Артамон

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Мозжерина (Клюшева) Анна Артамоновна

Отец ребёнка: Клюшев Артамон

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Клюшев Савелий Артамонович

Отец ребёнка: Клюшев Артамон

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Клюшева Федосья Артамоновна

Отец ребёнка: Клюшев Артамон

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Клюшев Трофим Артамонович

Отец ребёнка: Клюшев Артамон

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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