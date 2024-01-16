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Чакин Иван Назарович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чакин Назар

Мать: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Рождение ребёнка
1866

Сын: Чакин Александр Иванович

Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Чакин Абрам Иванович

Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Варвара? Параскева? Не Прочитала

Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Чакин Иван Иванович

Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чакина Феврония Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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