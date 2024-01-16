Чакин Иван Назарович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чакин Назар
Мать: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Чакин Абрам Иванович
Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Варвара? Параскева? Не Прочитала
Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Чакин Иван Иванович
Мать ребёнка: Чакина Феврония Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно