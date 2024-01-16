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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чакин Иван Назарович
Отец ребёнка: Чакин Назар
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чакин Назар
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чакин Назар
Смерть
Неизвестно