Чакин Назар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакин Назар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чакин Иван Назарович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакин Трифон Назарович

Мать ребёнка: ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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