Чакин Назар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чакин Иван Назарович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Веттлужское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Ветлужское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно