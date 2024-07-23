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Чакин Абрам Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Чакин Иван Назарович

Мать: Чакина Феврония Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чакина Фёкла

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чакин Макар Абрамович

Мать ребёнка: Чакина Фёкла

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ксения Абрамовна

Мать ребёнка: Чакина Фёкла

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Смерть
Неизвестно

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