Чакин Абрам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Чакин Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чакина Фёкла
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Чакина Фёкла
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ксения Абрамовна
Мать ребёнка: Чакина Фёкла
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Смерть
Неизвестно