Чакина Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чакина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Чакин Макар Абрамович

Отец ребёнка: Чакин Абрам Иванович

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ксения Абрамовна

Отец ребёнка: Чакин Абрам Иванович

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чакин Абрам Иванович

Смерть
Неизвестно
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