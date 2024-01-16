Чакина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Чакин Абрам Иванович
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ксения Абрамовна
Отец ребёнка: Чакин Абрам Иванович
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чакин Абрам Иванович
Смерть
Неизвестно