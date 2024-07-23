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Чакин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чакин Иван Назарович

Мать: Чакина Феврония Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чакина Наталья Климентьевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чакин Анисим Александрович

Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Матрёна (Матрона) Александровна

Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1897

Сын: Чакин Симон Александрович

Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна

Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Смерть
Неизвестно

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