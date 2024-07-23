Чакин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чакин Иван Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чакин Анисим Александрович
Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Матрёна (Матрона) Александровна
Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Рождение ребёнка
1897
Сын: Чакин Симон Александрович
Мать ребёнка: Чакина Наталья Климентьевна
Красноярский край, Курагинский р-н, д. Сидорово
Смерть
Неизвестно