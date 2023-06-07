Суров Степан Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суров Степан Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Суров Борис Лукьянов

Мать: Сурова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Федора Степанова

Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Башилова Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Елена Антипова

Смерть
Неизвестно
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