Суров Степан Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Суров Борис Лукьянов
Мать: Сурова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Федора Степанова
Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Башилова Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Сурова Елена Антипова
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Елена Антипова
Смерть
Неизвестно