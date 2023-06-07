Сурова Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурова Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Суров Степан Борисов

Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Суров Иван Борисов

Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов

Рождение ребёнка
1726

Сын: Суров Елисей Борисов

Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Борис Лукьянов

Смерть
Неизвестно