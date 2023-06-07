Сурова Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суров Степан Борисов
Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Суров Иван Борисов
Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов
Рождение ребёнка
1726
Сын: Суров Елисей Борисов
Отец ребёнка: Суров Борис Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Борис Лукьянов
Смерть
Неизвестно