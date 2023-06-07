Суров Борис Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Суров Лукьян Андреев
Мать: Сурова Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суров Степан Борисов
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1714
Сын: Суров Иван Борисов
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1726
Сын: Суров Елисей Борисов
Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сурова Евдокия Алексеева
Смерть
После 1748