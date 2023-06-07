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Суров Борис Лукьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Суров Лукьян Андреев

Мать: Сурова Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1711

Сын: Суров Степан Борисов

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1714

Сын: Суров Иван Борисов

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1726

Сын: Суров Елисей Борисов

Мать ребёнка: Сурова Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сурова Евдокия Алексеева

Смерть
После 1748
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