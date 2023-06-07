Сурова Елена Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Федора Степанова
Отец ребёнка: Суров Степан Борисов
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Суров Степан Борисов
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Башилова Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Суров Степан Борисов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Степан Борисов
Смерть
Неизвестно