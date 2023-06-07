Сурова Елена Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурова Елена Антипова

Сурова Елена Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Федора Степанова

Отец ребёнка: Суров Степан Борисов

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Суров Степан Борисов

Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Башилова Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Суров Степан Борисов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Степан Борисов

Смерть
Неизвестно