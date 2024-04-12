Башилова (Сурова) Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашилова (Сурова) Пелагея Степанова

Башилова (Сурова) Пелагея Степанова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

1711 г.р.

Мать

1708 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1768 г.р.
Около 1770 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1777 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Суров Степан Борисов

Мать: Сурова Елена Антипова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Михаил Лаврентьев

Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1763
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого ста... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Василий Лаврентьев

Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Башилов Феодор Лаврентьев

Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close