Башилова (Сурова) Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Суров Степан Борисов
Мать: Сурова Елена Антипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Михаил Лаврентьев
Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев
Место жительства
1763
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 280-4-2676 1762 года (Ростовецкий стан, Тарханово) | Ревизская сказка Рузского уезда Ростовецкого ста... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Сын: Василий Лаврентьев
Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Башилов Феодор Лаврентьев
Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: Татьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Татьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Башилов Лаврентий Гордеев
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)