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Рублев Аркадий Васильевич

Место рождения

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

26.01.1911

Дата смерти

30.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911

Отец: Рублев Василий Иванович

Мать: Рублева (Лаврова) Степанида Порфирьевна

Белая Елань, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рублева Таисия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1939

Сын: Рублев Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна

Рождение ребёнка
16.05.1948

Сын: Рублев Виктор Аркадьевич

Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1953

Сын: Рублёв Валерий Аркадьевич

Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна

Смерть
30.01.1986

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