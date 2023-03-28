Рублев Аркадий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1911
Дата смерти30.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рублева Таисия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1939
Сын: Рублев Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна
Рождение ребёнка
16.05.1948
Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1953
Сын: Рублёв Валерий Аркадьевич
Мать ребёнка: Рублева Таисия Захаровна
Смерть
30.01.1986